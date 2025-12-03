Görüntüler büyük tepki çekti: Liseli öğrencilerden öğretmene zorbalık!

Ankara’da bir lisede çekildiği belirtilen ve öğrencilerin sınıfta öğretmenlerine zorbalık yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Kısa sürede tepki çeken görüntülerin ardından okul yönetiminin ve Millî Eğitim makamlarının inceleme için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenlerine karşı alaycı ve saygısız davranışlarda bulunduğu, zorbalık içeren hareketler sergilediği görüldü. Söz konusu görüntüler, eğitim camiası ve veliler başta olmak üzere çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayın ardından okul yönetiminin idari soruşturma başlattığı öne sürüldü.

Ayrıca Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın da görüntüleri inceleyerek süreçle ilgili adım atmak üzere hazırlık yaptığı ifade edildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı öğretmenlere yönelik bu tür davranışların kınanması ve olayın tüm boyutlarıyla araştırılarak sorumlular hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanması çağrısında bulundu.

İşte o görüntüler...