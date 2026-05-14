Gözaltında işkenceye uğrayan yurttaşların davasının ikinci duruşmasında mahkeme tutumunu değiştirmedi: Mahkeme ‘işkenceyi’ kabul etmiyor!

Bursa’da polis ekipleri, 4 Aralık 2024’te cezaevi kaçağı Alperen U.’nun Zafer Y.’ye ait dükkânda olduğuna yönelik ihbar üzerine adrese gitti. Sivil polisler dükkânda arama yaparken orada Zafer Y. ile birlikte Ahmet S., Samet S. ve Gökhan K. de bulunuyordu. Çıkan tartışma sonucunda polisler dörtlüyü ters kelepçeyle gözaltına alarak Bursa İlçe Emniyet Amirliği’ne götürdü.

Dörtlü, bir gün Emniyet’te kaldıktan sonra adliyede ifadeleri bile alınmadan adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Zafer Y., Ahmet S., Samet S. ve Gökhan K. serbest bırakılmalarının ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’nde suç duyurusunda bulunup elleri arkadan ters kelepçeli olarak yüzüstü yere yatırılıp yüzlerine tekme ve yumruk atıldığını, sabaha kadar işkence gördüklerini öne sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran 2025’te iddianameyi hazırladı.

İDDİANAMEDE İŞKENCE TESPİTLERİNE YER VERİLDİ

İddianame kapsamında işkence iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 4 kişi hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan cezalandırmaları istenirken; Mehmet T., Egemen K. ve Ömer T. adlı polis memurları hakkında ise yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianamede yargılamaya konu olay; davacı tarafının aranan kişiyi korumak için polise karşı koyduğu şeklinde anlatıldı. Bunun yanı sıra iddianamede; şu tespitlere yer verildi:

“Haklarında adli işlem yapılmak amacıyla müşteki şüpheliler Yıldırm Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne götürüldükleri, müşteki şüphelilerin elleri kelepçeli etkisiz hale getirilmiş olmalarına rağmen polis memuru müşteki şüpheliler Mehmet T. ve Egemen K. tarafından 4-5 kez tekme ve yumruk atılmak suretiyle tekrar darp edildikleri, ‘Ananızı s..., bir daha buraya düşerseniz sizi daha fazla s..., bu size bir anı olarak kalsın’ şeklinde hakaret edildiği, müşteki şüphelilerin tamamının olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları...”

MAHKEME POLİSLERİN TUTUKLANMASINI REDDETTİ

Bursa 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. duruşması önceki gün gerçekleşti. Dava, davacılar lehine Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu tarafından da takip edildi. Mahkeme, sanık polislerin eylemlerinin işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi ve sanık polislerin tutuklanmalarına yönelik davacı tarafın istemlerini reddederek, duruşmayı 15 Ekim 2026’ye erteledi.

‘POLİSLER GÖREVLERİNE HÂLÂ DEVAM EDİYOR’

Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin; “Müvekkilleri tanınmaz hale getiren kolluk görevlilerinin isimleri belli olmasına ve teşhis edilmelerine rağmen haklarında dava 1 yıl sonra açılmıştır. Yine bu polislerin eylemlerinin işkence ve kötü muamele suçları kapsamında olduğu açık olmasına rağmen dava yaralama, tehdit, hakaret suçlarından açılmıştır. İşkence gören müvekkiller ise polise mukavemet ettikleri iddiası ile yargılanıyorlar. Görevsizlik kararı verilerek davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini taleplerimiz mahkeme tarafından kabul edilmemiştir. İdarî yönden de bu polisler hakkında herhangi işlem yapılmamış olup bu şahıslar halen görevlerine devam etmektedirler. İşkence bir insanlık suçu olup, bu suçu işleyen kolluk görevlilerin herhangi bir ceza almadan işlerine devam etmeleri de kabul edilemez” dedi.