Gözler ABD'ye çevrildi: Erdoğan ve Trump'ın masasında neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile, ikinci başkanlık dönemindeki ikinci yüz yüze görüşmesini bugün gerçekleştirecek. Beyaz Saray’da yapılacak görüşmede Trump, gündemin, büyük ölçekli Boeing satışı, F-16 anlaşması ve F-35 müzakereleri olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını kaydetmişti.

F-35 VE F-16’LAR MASADA

Türkiye’nin görüşmeden en büyük beklentilerinden biri F-35 programına geri dönüş yolunun açılması. 2017’de Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’na (CAATSA) tabi kılınan Türkiye, üreticilerinden biri olduğu 5. nesil savaş uçağı F-35’in programından çıkarılmıştı. Bunun ardından ise modernize edilmiş F-16’larla ilgilenilmişti. Türkiye 40 adet F-16 Blok 70 alımı için ABD’ye ilk aşamada 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı.

Trump ile yapılacak görüşmede ilave F-16 siparişlerinin verileceği öne sürülüyor. Fakat diğer yandan, F-35’te aşama katedilirse, geçmişte verilen F-16 siparişlerinin F-35’e çevrilme ihtimalinden söz ediliyor. F-35 meselesinin çözülmesi ise kolay görünmüyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Türkiye’ye F-35 tedarikine yönelik olumlu açıklamaları bulunsa da, ABD Dışişleri, bu konuda bir tutum değişikliği olmadığını kaydetmişti.

Uzmanlarca, S-400’ler Türkiye’de oldukça Türkiye’ye F-35’lerin verilmeyeceği değerlendirmesi yapılıyor. Trump’ın görüşmeyi duyurduğu mesajında F-16’dan ‘anlaşma’, F-35’ten ‘görüşme’ olarak bahsetmesi de bu hususla ilişkilendiriliyor. F-35’lere sahip olan İsrail ve Yunanistan’ın da Türkiye’nin bu uçağı envanterine katmasını istemediği biliniyor. İki liderin bu konuda ilerleme sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu.

BOEİNG YOLCU UÇAKLARI ALINACAK

Görüşmenin resmi bir diğer gündem maddesi de Boeing yolcu uçağı satışı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan, Trump’la görüşme şartıyla ABD’den 300 Boeing uçağı alma sözü verdi” demişti. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise Ekonomim gazetesinden Vahap Munyar’a, Boeing alımlarının uzun süredir gündemlerinde olduğunu, ABD ile 250 Boeing uçağı için anlaşma imzalanabileceğini söyledi. Erdoğan’ın Boeing için Trump ile masaya otururken Varlık Fonu Başkanı unvanı da akla geliyor. Zira THY’nin yüzde 49,12’si Türkiye Varlık Fonu’na ait ve bu fonun başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

SURİYE VE GAZZE’NİN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

İki liderin mesajlarında yer almasa da, görüşmede Suriye ve Gazze’nin de masaya yatırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye, PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin 10 Mart mutabakatına uyarak bir an önce silahlarını bırakmasını ve Suriye ordusuna katılmasını istiyor. ABD’nin bu konudaki tavrı ise çok net değil. Tom Barrack, Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak atanması sonrası, ‘Tek devlet tek ordu’dan ‘Suriye’de federasyon değil ama bir tık altı olabilir’e kadar farklı uçlarda açıklamalar yapmıştı. Uzmanlarca ‘Suriye’de ABD’nin istediği olacak’ görüşü dile getirilirken Trump ile Erdoğan’ın bu konuda ‘pazarlık’ yapma ihtimali üzerinde duruluyor. Gazze ise uzlaşmanın daha zor olduğu bir konu. ABD’nin İsrail yanlısı tutumunda yakın vadede bir değişiklik beklenmiyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İDDİASI

Öte yandan görüşme öncesi Sözcü gazetesi Washington temsilcisi Serdar Cebe dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Cebe, ABD’nin gözünün havacılık, savunma ve uzay sanayisi ve biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Eskişehir’in Beylikova ilçesinde olduğunu öne sürdü. Cebe, ABD’nin bu sayede Çin’e bağımlı mineral tedarik zincirlerinden kurtulma planı yaptığını söylerken, muhalefet bu olasılığa tepki gösterdi. Gözler şimdi iki liderin görüşmesine çevrildi.