Gözler İmralı için Ankara'da: AKP ve CHP üst düzey toplanıyor, oylama yarın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ""Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasının ardından Ankara'da gözler cuma gününe çevrildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi için yarın oylama yapacak.

DEM Parti ve MHP, İmralı'ya gidilmesi konusunda kesin karar belirtirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dün gerçekleştirdiği grup toplantısında, "Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AKP VE CHP TOPLANTI YAPACAK

AKP ve CHP ise tavrını belirlemek için Meclis'te toplantılar yapacak.

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplanacak.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık edeceği kapalı grup toplantısında ise milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alınacak.

Toplantı sonunda AKP'nin tavrı belirlenecek.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ise Bahçeli'nin açıklamaları, İmralı ziyareti ve PKK'nin Zap'tan çekilme kararı dahil olmak üzere yoğun bir gündemle yine bugün toplanacak.

FETİ YILDIZ: HEYET ADAYA GİDECEKTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise komisyondan İmralı'ya gidilmesi yönünde karar çıkacağını söyledi.

Yıldız, "İmralı'ya gidilecektir. Cumhur İttifakı olarak ve tabii DEM'in de katkısıyla İmralı'ya gidilecektir. Katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de cumadan önce kamuoyuna sebeplerini paylaşması gerekir" ifadesini kullandı.