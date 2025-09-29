'Gözleri dolar yeşili görüyor'

Günaydın’a ziyaretinde Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile meslek odaları başkanları eşlik etti.

Ziyarette bölge halkı yaşadıklarını Günaydın’a anlattı ve destek istedi. Direnişin simge ismi haline gelen İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, “Bu mücadeleye el verin. Mezarlara da gelecek sıra. Ne ölümüze ne dirimize huzur var bu topraklarda” diye konuştu.

‘KÖMÜR PARA DEMEK’

Günaydın ise “20 yıldır bunlar zeytine düşman. Bugüne kadar hep savuşturmayı başardık. Burayı rahat bırakmamaya kararlılar. Onlar için kömür para demek. Bizim içinse zeytin hayat demek. Onların gözleri doların yeşilinden başka bir şey görmüyor. Burada hukuka dayalı meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. Zeytin geleceğimizdir. Zeytin toplumumuzun sağlıklı beslenmesinin garantisidir. Onu hep beraber koruyacağız” diye konuştu.