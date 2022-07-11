Gözyaşları sel oldu: Tatil yolunda kazada ölen 3 arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:54

Balıkesir'de İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu batı gişeleri mevkinde 10 Temmuz akşamı saat 23.00 sıralarında; Tolunay Acar, Niyazi Dönmez, Berkay Deniz ve Serhat Acar, Mehmet Ç. (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobille Ayvalık'a tatile gitmek için yola çıktı.

İddiaya göre, Mehmet Ç. idaresindeki otomobile, arkadan gelen bir başka otomobil çarptı.

TAKLA ATIP, TERS ŞERİDE GEÇTİ

Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp karşı şeride geçti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Polis ve jandarma ekipleri, olası başka bir kazayı önlemek için yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekipler, yaptığı kontrolde Tolunay Acar, Niyazi Dönmez ve Berkay Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ve Serhat Acar ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ümiteli Mahallesi'nde kılınan öğlen namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.