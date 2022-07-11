Bayramdaki trafik kazaları... Bakan Soylu: '25 can kaybımız var'

Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" dedi.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:52
Bayramdaki trafik kazaları... Bakan Soylu: '25 can kaybımız var'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, arefe ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

"EMNİYET KEMERİNİ İHMAL ETMEYELİM"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1'inci günü 8, 10 Temmuz bayramın 2'nci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı. 

Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:


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