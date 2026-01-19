Grand Kartal faciasının birinci yılı: Kartalkaya’da küller soğumadı...

Türkiye'de, geçen yıl 21 Ocak'ta, Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da tüm Türkiye'yi yasa boğan bir facia yaşandı. 12 katlı Grand Kartal Oteli'nin 4. katındaki mutfak bölümünde ızgaradan çıkan yangın, kısa sürede katlara yayıldı.

Yangından kurtulanlar, otelin yangın alarmının devreye girmediğini, yangın merdiveni ve duman dedektörü bulunmadığını anlattı. Bazı kişiler odalarının camlarından, aşağı çarşaf ve battaniyeleri birbirine bağlayarak otelden çıkabildi.

Sabaha karşı meydana gelen faciada 34'ü çocuk, 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Yangın, dünya tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

22 OCAK: ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 22 Ocak 2025'te bir günlük ulusal yas ilan edildi, tüm hükümet binalarındaki ve yurt dışındaki Türk büyükelçiliklerindeki bayraklar yarıya indirildi.

23 OCAK: DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI İLETİLDİ

Faciada hayatını kaybedenler için birçok ülke ve uluslararası kuruluş Türkiye’ye başsağlığı mesajı iletti. Mesajlarda, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa ve Türkiye ile dayanışma vurgusu yapıldı.

Almanya, Avrupa Birliği, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kolombiya, Kuveyt, Kırgızistan, Kosova, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Rusya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Somali, Suriye, Ukrayna, Venezuela ve Yunanistan mesajlarını ileten ülkeler oldu.

28 OCAK: TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

28 Ocak 2025'te TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, yangınla ilgili araştırma komisyonu kuruldu. Yirmi iki üyeli komisyonun çalışma süresi üç ay olarak belirlendi. Komisyonda Kartalkaya yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileler dinlendi, bilirkişi ve uzman raporları ele alındı, uzman görüşlerine başvuruldu. Komisyon henüz raporunu hazırlamadı.

23 MART: BİLİRKİŞİ RAPORU EKSİKLİKLERİ TESPİT ETTİ

Oteldeki eksiklikler bilirkişi raporlarına yansıdı, kurumlar arasındaki kusur tartışmaları aylarca sürdü. Yangının ardından aldırılan bilirkişi raporu, 23 Mart'ta Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Raporda, yangının saat 03.16 sıralarında otelin 4. katında bulunan restoran kısmında, grill plate cihazının açık olması ve termostatının çalışmaması nedeniyle aşırı ısınmadan kaynaklı başladığı, burada başlayan ateşin saat 03.24'te yakınında bulunan çöp bidonuna sıçradığı, ateşin buraya bulaşmasıyla yangının büyümeye başladığı tespiti yapıldı.

Çöp bidonundaki ateşin ise yakınında bulunan LPG fleksi hortumunu erittiği ve saat 03.26'da buradan çıkan gazın alevlenmesiyle yangının kontrol edilemez büyüklüğe ulaştığı anlatıldı. Raporda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin, özellikle can ve mal güvenliği, personelin niteliği ve eğitim düzeyi başta olmak üzere gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri saptanmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

Olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir yangın olduğu, belirtilen ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağının birçok noktadan birden fazla kere kurulduğu aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından birinci derecede etkili olmuşlardır.

Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebiyle otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve sıralı yetkili yöneticilerin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla hususta gerçekleştirdikleri ihmaller sebebiyle, mimari proje sorumlularının binanın tasarımındaki yanlışlıklar sebebiyle, görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının riskleri doğru öngöremedikleri, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamadıkları, iyileştirme ve düzeltmeleri yapmadıkları ve ilgili makamlara bildirimde bulunmadıkları gerekçesiyle, otelde kurulu LPG tesisatında ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumluların birinci derecede asli kusurlu oldukları sonucuna varılmıştır."

17 MAYIS: İDDİANAME TAMAMLANDI, DAVA AÇILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili başlatılan soruşturmada iddianame, 17 Mayıs'ta tamamlandı. 19'u tutuklu, 32 şüpheli hakkında dava açıldı. Aralarında otelin sahibi, otel yönetimi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis ceza istenen iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu arada, yangına ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrıldı.

7 TEMMUZ: 32 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 32 sanığın ilk duruşması, 7 Temmuz’da başladı. Duruşmalar, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görüldü. Yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri duruşmaları yakından takip etti.

14 Temmuz 2025 tarihindeki duruşma sırasında Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut tarafından mahkemeye sunulan güvenlik kamerası kayıtlarında, Genel Müdür Emir Aras'ın savunmasındaki beyanının aksine kattaki diğer misafirleri uyarmak için herhangi bir fiili müdahalede bulunmadığı, sadece ailesini uyararak otelden ayrıldığı görüldü. Yargılamalar sırasında da otel yönetimi ve kamu görevlilerinin eksiklikleri gözler önüne serildi.

26 EYLÜL: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Yangında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında istenen soruşturma izni, Kültür ve Turizm Bakın Mehmet Nuri Ersoy tarafından verilmedi. Bunun üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personelinden Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

Danıştay 1. Dairesi, 26 Eylül'de, isnat edilen eylemlerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğuna karar vererek, Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı, bu kişiler hakkında soruşturma izni verdi. Daire, Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında ise soruşturma izni vermedi.

31 EKİM: BOLU AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE KARAR AÇIKLANDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince karar 31 Ekim’de açıklandı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet, 44 yetişkin yönünden de 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

Grand Kartal Otel yangınında, doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden, Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, davada verilen karar için, "Hukuki dayanaklarıyla yere basan, doyurucu bir karardır" dedi.

8 ARALIK: MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARI YAZILDI

Mahkemenin gerekçeli kararı, 8 Aralık’ta açıklandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, otelin yönetim kurulu üyeleri sanıklar Halit Ergül, Emine Ergül Murtezaoğlu, Emir Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın, yangın anında "altın zaman" olan süreyi, otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanmadıkları, sanıkların öngörülen muhtemel neticeyi önlemek adına hiçbir tedbir almadıkları vurgulandı. Gerekçede, sanıkların belirlenen eksiklikleri giderme kudretinde olmalarına rağmen "olursa olsun" mantığıyla hareket ederek, bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları belirtildi.

Kamu kurumu olan belediyenin otelle ilgili eksiklikleri tespit etmesine rağmen, bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili kurumlara bildirimde bulunmak yerine, otel yöneticileri ve yetkili personelleriyle birlikte hareket ederek, başvurunun iptaline yönelik usuli işlemler yönünden yol gösterdiği, kamu kurumu olan belediyenin kamu güvenliği yönünden hayati önem arzeden bu konuda görevini yerine getirmeyerek aksi yönde yol gösterici işlemler ve eylemlerde bulunması, "vahim" nitelikte bir eylem olarak değerlendirildi.

"SANIKLAR OTELDE BULUNAN EKSİKLİKLERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Gerekçeli kararda, otel yönetiminden ve otelin yangına yönelik eksikliklerinden tüm yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu, sanıkların otelde bulunan eksiklikleri yok sayarak, görmezden gelerek, yeterli ve gerekli iyileştirmeleri yapmadıkları anlatıldı.

Yönetim kurulu üyesi sanıkların olay günü yangın olduğunu haber alan ilk kişiler olmalarına rağmen otelde kalan kişilere yangını haber vermedikleri, otelde kalanların tahliyesine yönelik herhangi bir eylemde bulunmakları, yangından kimseye haber vermeyerek otelden çıktıkları ifade edildi. Gerekçeli kararda, somut olayın, 78 kişinin vefat ettiği ve 137 kişinin yaralandığı, bir otel yangınında yaşanabilecek can kaybı sayısı ile dünyada kayıt altına alınmış 6’ncı büyük otel yangını olduğuna ve Yargıtay'ın "olası kast" olarak nitelediği olaylardan da vahim nitelikte bulunduğuna işaret edildi.

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, VERİLEN CEZALARI FAZLA BULDU KARARI İSTİNAF'A TAŞIDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ve kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ile Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Bolu İl Özel İdaresi’nde görevli sanıkların "olası kast ile öldürme" yerine "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını isteyerek kararı İstinaf’a taşıdı. Başsavcılık, otel yönetiminde yer alan sanıklara verilen cezaların fazla olduğunu savunarak, hükmün bozulmasını talep etti.

Savcılığın istinaf başvurusunun kabul edilmesi halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bozulacak ve sanıkların “bilinçli taksir” suçundan 22 yıla kadar hapis cezası almasının önü açılmış olacak.

Savcılığın istinaf dilekçesinde, mahkemenin daha önce “bilinçli taksir” suçundan 21’er yıl hapis cezası verdiği FQC Global Sertifikasyon AŞ. yetkilisi Ali Ağaoğlu, şirket çalışanı Aleyna Beşinci, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski müdür Mehmet Özel’e verilen cezalar için de indirim talep edildi.

Savcılık, bu sanıklar yönünden de suç vasfının değişmesini isteyerek, “bilinçli taksir” yerine “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Böylece bu sanıklara 15 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önü açıldı.

AİLELERİN ADALET MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin ceza davasında karar verilmiş olsa da faciaya ilişkin hukuki süreçler tüm yönleriyle tamamlanmadı. Kamu görevlilerine yönelik soruşturmalar devam ediyor, hayatını kaybedenlerin yakınları adalet arayışlarını sürdürüyor.