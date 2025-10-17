Gülistan Doku 5 yıldır kayıp: İşte cevap bekleyen 10 soru...

Tunceli’de, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) 5 Ocak 2020’de kaybolmasının üzerinden neredeyse altı yıl geçti.

Ancak Doku’nun ailesinin ve adaletin peşindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Tunceli Barosu, şüpheli şekilde kaybolan Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, birçok kritik delilin açıklanmadığına dikkat çekilerek, yetkililerin 'intihar' iddiasına karşılık Gülistan’ın psikolojik sorun yaşadığına dair hiçbir bulgu bulunamadığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, artık bu sessizliğe son vermeli. Türkiye, Gülistan Doku’ya ne olduğunu öğrenmek zorunda. Gerçek açıklanmadıkça, hiçbirimiz tam olarak özgür değiliz."

CEVAPSIZ SORULAR

Tunceli Barosu, dava ile ilgili cevaplanması gereken soruları şöyle sıraladı: