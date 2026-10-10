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Gülşah Oktay cinayetinde kan donduran detay: 14 gün önce katilinin hayatını kurtarmış

Gülşah Oktay cinayetinde kan donduran detay: 14 gün önce katilinin hayatını kurtarmış

10.10.2026 14:51:00
Güncellenme:
DHA
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Gülşah Oktay cinayetinde kan donduran detay: 14 gün önce katilinin hayatını kurtarmış

Trabzon’un Arsin ilçesinde eski eşi Aydın Yediparmak tarafından silahla vurularak öldürülen 33 yaşındaki Gülşah Oktay’a ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Oktay’ın, cinayet şüphelisinin olaydan 14 gün önce ilaç içerek intihara teşebbüs etmesinin ardından sağlık ekiplerine haber vererek hayatını kurtardığı öğrenildi.

Trabzon'da Gülşah Oktay'ın (33), eski eşi Aydın Yediparmak (51) tarafından sokak ortasında 7 kurşunla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Oktay'ın, olaydan 14 gün önce ilaç içip intihara kalkışan cinayet şüphelisi Yediparmak’ın hayatını kurtardığı belirtildi.

Olay, 6 Ekim saat 15.00 sıralarında Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay, buluştukları araçta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Aydın Yediparmak, yanındaki tabancayla Gülşah Oktay’a ateş etti. Yediparmak kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Oktay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Oktay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Gülşah Oktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

14 GÜN ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Maddi sıkıntılar çektiği için 14 gün önce intihara girişiminde bulunan Aydın Yediparmak'ı, eski eşi Gülşah Oktay'ın kurtardığı ortaya çıktı. Evinde 4 tablet ilaç içip fenalaşan Yediparmak'ın yanına giden Oktay'ın, çöp kutusunda boş ilaç kutularını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi. Evinde fenalaşan Yediparmak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yediparmak'ın o gün polise verdiği ifadede, baygın olduğu için telefonu ve kapı zilini duymadığını anlattığı ve kimseden şikayetçi olmadığını ifade ettiği bildirildi.

'İCRADAN KURTULMAK İÇİN ANLAŞMALI BOŞANDIK'

Hakkında 4 ayrı suç kaydı bulunduğu iddia edilen Aydın Yediparmak, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Borcu olduğunu belirten Yediparmak, "Eşimin üzerinde taşınmaz olduğu için icradan kurtulmak amacıyla anlaşmalı boşandık. Boşandıktan sonra Gülşah annesiyle yaşıyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle aramızda tartışmalar çıkıyordu, bana verdiği borç parayı geri istiyordu. Olay günü yeni doğan çocuğumuzun mamasının bittiğini söyledi ve kimlik işlemleri için buluştuk. Giderken gül alıp koltuğun üstüne koydum. İşlemleri hallettik ve evimin önüne geldik. Şarjım bittiği için şarj aletini evden aldım. Gülşah bana verdiği borcu sordu, ardından bana 'hırsız' deyip ailemi suçladı. Bunu gururuma yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı, araçtan inip ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı tekrar ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım. Olay anlık gelişti, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Yediparmak, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #trabzon #kadın cinayeti

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