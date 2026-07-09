Gümüşhane'de başlatılan sondaj çalışmasına yurttaştan tepki: 'Yapılanlar hukuk dışıdır'

Gümüşhane'nin Gezge, Salmankaş ve Örenler bölgeleri ile Trabzon’un Araklı ilçesi için önemli su kaynaklarını barındıran bölgedeki sondaj çalışmasına yurttaşlar tepki gösteriyor.

Karadere Vadisi Yaylaları ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün yaptığı açıklamada, Limak Holding bünyesindeki Altınordu firmasının bölgede yürüttüğü maden arama ve derin sondaj çalışmalarının yasal dayanağının bulunmadığını iddia ederek, gerekli izin süreçleri tamamlanıncaya kadar faaliyetlerin durdurulmasını istedi.

Şengün, Gümüşhane Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile yaptığı resmi yazışmalarda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin henüz tamamlanmadığının belirtildiğini öne sürdü. ÇED raporu, Mera Komisyonu kararı ve Orman Bölge Müdürlüğü izni gibi zorunlu belgeler alınmadan bölgede 300-400 metre derinlikte karotlu sondaj çalışmalarına başlandığını iddia eden Şengün, faaliyetlerin Araklı’nın içme suyu kaynaklarını kirletme ve kurutma riski taşıdığını savundu. Kontrolsüz taş ocaklarıyla birlikte vadinin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirten Şengün, bölgenin geleceği açısından endişeli olduklarını ifade etti.

"BURASI ENDEMİK BİR ALAN"

Şengün, sondaj bölgesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Altınordu firması, hiçbir yerel kurumdan; yani Gümüşhane Valiliği’nden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden, Orman ya da meradan herhangi bir izin almadan gelip burada sondaj faaliyetleri yürütmektedir. Bu tamamen hukuk dışıdır. Sadece MAPEK’ten alınan ihale ruhsatına dayanarak burada işlem yapılmaktadır. Bu hukuk dışıdır ve kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili kurumların bir an önce müdahale etmesi ve bu sondaj çalışmalarının durdurulması gerekmektedir. Çünkü burası, gördüğünüz gibi, endemik bir alandır. Burada endemik bitkiler ve korunması gereken türler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan hayvanlar da vardır. Koyun sürüleri, inek sürüleri bu alanda bulunmaktadır. Bu güzel doğa ve çevre şu anda hukuksuz bir şekilde tahrip edilmekte, adeta kurban edilmektedir. Bu nedenle özellikle Gümüşhane Valiliği’ni göreve davet ediyor, bu çalışmalara ‘dur’ demesini istiyoruz.”