Gümüşhane'de sanayi sitesinde heyelan riski: İşyerleri boşaltıldı!

Gümüşhane'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde geçen günlerde çatlamalar meydana gelen alanda heyelan meydana geldi ve istinat duvarı çöktü.

Heyelan yaşanmadan önce çatlakları fark ederek ihbarda bulunan bölge esnafının dikkati sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Heyelan ve çatlamaların bölgenin üst kısmında bulunan su deposundaki su kaçakları nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken bölgede kayma riski sürüyor. Bölgede ekipler inceleme yaparken 25 iş yeri ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Günlerdir iş yerlerinin kapalı olduğunu ve mağdur olduklarını söyleyen sanayi esnafı ise yetkililerden yardım istedi.

"BU BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE YARILMALAR OLMUŞTU"

Heyelan yaşanan bölgesinin kapatılmasının işlerini etkilediğini ve acil çözüm beklediklerini söyleyen Turan Sağır, "Burada daha önceden de yarılmalar olmuştu. Yetkililere haber de vermiştik sonrasında geldiler. Ancak mağduriyeti şu anda buradaki bütün esnaf arkadaşlar yaşıyor. Burası güvenlik önlemi için kapatıldı. Biz bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. İşlerimizi de etkiledi, müşterilerimizin işleri bekliyor yetiştiremedik" dedi.

Sanayi esnafı Raşit Ayaz da, "Olay aslında yeni değil daha önceden başlıyor. Su kaçağı vardı burada. Belediyenin su depolarından zaman zaman akıyordu bu su. Bunu defalarca söyledik ama biraz geç kalınmış gibi geldi. Çarşamba günü biraz daha kayma oldu, belediyeye söyledik. Geldik burada önlem aldılar. Girişi çıkışı yasakladılar burada yaklaşık 23 tane esnaf var şu anda mağduruz. Yetkililerden de herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor bize" diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Su deposundaki kaçağı günler önce bildirdiklerini ifade eden Samet Kara, "Yukarıda su deposu var oradan su kaçağı oldu bunu biz 13 gün içinde bildirmemize rağmen gelinmedi. Bu nedenle sonra biz kendimiz fark ettik. İleride yerin şiştiğini fark ettik. Duvarın da çatladığını gördük. Belediyeye haber verdik, geldiler. Durum bu şekilde. Burada kim olursa olsun biz buradaki ürünlerimize para ve emek verdik. Toz toprağın içinde güneşin altında çalışarak. 3 gündür çalışamıyoruz, herkesin çeki var, ödemeleri var ama çalışamıyoruz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.