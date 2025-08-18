Gümüşhane'nin plaka kodu ne? Gümüşhane'nin plaka numarası kaç? Gümüşhane ve ilçelerinin plaka harfleri...



Gümüşhane plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

GÜMÜŞHANE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Gümüşhane’nin plaka kodu 29 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka numaralarından biridir. Gümüşhane’de araç plakaları, 29 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Gümüşhane Plaka Kodunun Anlamı

Gümüşhane’nin plaka kodu olan 29, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 29 sayısı, Gümüşhane’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Gümüşhane ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Gümüşhane’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Gümüşhane İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Merkez 29 A, 29 AA

Kelkit 29 K, 29 KA

Köse 29 KS

Kürtün 29 KT

Şiran 29 Ş, 29 S

Torul 29 T, 29 TR