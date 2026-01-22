Gündemde en düşük emekli maaşı var: AKP'li Özlem Zengin'den itiraf gibi sözler

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'un gündeminde en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmeleri yer aldı.

AKP'Lİ ÖZLEM ZENGİN DE 'YETERLİ DEĞİL' DEDİ

Görüşmeler sürerken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözleri dikkat çekti.

Zengin, "Makroekonomik dengeleri bozmadan ve emeklilerimize mümkün olan en fazla katkıyı vermeyi ve - yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı - en kısa zamanda bu rakamları daha da arttırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Zengin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz, Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da süreç içerisinde ne kadar ciddi bir artış olduğunu da görüyoruz.

Benim buradan emekli kardeşlerimize ifadem şudur, onları muhatap olarak söylüyorum: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha gözden geçirilecektir."

KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören beşinci maddesi kabul edildi.

CHP en düşük emekli maaşının, asgari ücretle beraber 39 bin liraya çıkarılması ve tüm emekli maaşlarında iyileştirme yapılması için TBMM Genel Kurulu’nda nöbet eylemi başlatmıştı.