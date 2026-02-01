GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
1.02.2026 19:38:00
Güncellenme:
AA
