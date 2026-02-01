Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

1.02.2026 19:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İlgili Konular: #Feribot