Günlerdir yoğun bakımda... Yakın arkadaşı anlattı: Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu.

20 dakika boyunca duran kalbi yeniden çalıştırılan sanatçının durumu merak konusu olurken, hem ailesinden hem de yakın çevresinden açıklamalar geldi.

DURUMU KRİTİK SEYREDİYOR

59 yaşındaki sanatçının tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, Ürek’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibindedir. Gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

KARDEŞLERİNDEN “ÖLDÜ” İDDİALARINA YALANLAMA

Sosyal medyada hızla yayılan “Fatih Ürek vefat etti” iddiaları üzerine sanatçının kardeşleri Nurgül ve Selvi Ürek, hastane önünde açıklama yaptı.

Kardeşleri, “Fatih yaşıyor, ölüm haberleri doğru değil. Durumu stabil, hastane birazdan açıklama yapacak. Şu anda sadece Allah’a emanet. Dualarınızı eksik etmeyin” diyerek asılsız söylentileri yalanladı.

YAKIN ARKADAŞINDAN UMUT VEREN PAYLAŞIM

Sanatçının yakın dostu Nalan Aksoy, hastane ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Ürek’in durumunun biraz daha iyiye gittiğini belirten Aksoy, “Saat 14.00 itibarıyla yoğun bakımdan Fatih’in yanından çıktım. Sanki evde yan koltukta uyuyor gibiydi. Aramızdaki esprileri yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi. Belki refleks ama olsun… Çok daha iyi görünüyordu. Allah’tan ümit kesilmez, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

ECE ERKEN’DEN CANLI YAYINDA YENİ AÇIKLAMA

Sunucu Ece Erken, “Gel Konuşalım” programında sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Erken ,"Hemen Alişan'ı aradım, sahneden inmiş oraya gitmiş. Nedeni yakınlarını hastaneye toplamaları. Tansiyonu öyle bir inmiş ki çıkartamamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim. Yakınlarını ailesini hastaneye çağırmışlar" dedi.