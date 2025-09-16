Gürsel Tekin’in İstanbul İl Kongresini düzenlemek için yaptığı başvuru reddedildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek, il başkanlığına geçici olarak eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’i görevlendirmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, avukatı aracılığıyla geçtiğimiz hafta Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunarak CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin düzenlenebilmesi için gerekli evrak ve belgelerin İstanbul İl Başkanlığı, il yönetim ve disiplin kurulları adına çağrı heyeti üyesi olarak kendisine verilmesini istedi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu ise Tekin’in taleplerini reddetti.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. Maddesi, YSK'nın 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları gerekçe gösterilerek seçim işlemlerinde tek yetkilinin CHP Genel Merkezi olduğu belirtildi.

GÜRSEL TEKİN REDDETMİŞTİ

Gürsel Tekin, ilçe seçim kuruluna yalnızca karar defteri için başvurduğunu, ilçe kongresi ile alakalı bir başvuru yapmadığını açıklamıştı.

Tekin, "Bizim, Sarıyer seçim kuruluna evet başvurumuz var. Belki şimdi onlar da izliyor heyecanla bekleyecekler 'bu başvuru nedir?' Başvurunun konusu maalesef biz ilk günden itibaren, binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Başvuru dilekçemiz bu. Sarıyer seçim kurulu; karar defterimiz de burada. Çeşitli kararlarımızda almışız. Tasdik etmişiz, yerimizde bizim, karar defteri de. Seçim Kurulu tarafından tasdik edilmiştir. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil" demişti.