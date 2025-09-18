Gürsel Tekin'in yanında yer alıyordu: CHP'den Özgür Çelik'e ihraç kararı

CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, hakkında 'tedbirli ihraç' süreci başlatıldı.

Halk TV'nin haberine göre Çelik, Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in yanında yer alan isimlerden biri olması ile dikkat çekiyor.

CHP Genel Merkezi’nin 16 Eylül 2025 tarihli yazısına göre, Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle, Tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Söz konusu karar, 15 Eylül 2025 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda oybirliğiyle alındı.

Çelik ayrıca sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alması ile biliniyor.