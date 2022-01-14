Gürün: Doğayı korumakta kararlıyız

14 Ocak 2022 Cuma, 06:44

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla’nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi’nde bulunan birinci derecede doğal sit olan Alavara Koyu’nun sit derecesini düşürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kararın ardından bölgenin “Bölge doğal yapısı itibarıyla korunması gereken alan olduğundan, bu alanlardaki doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi amacıyla doğal kaynak değerlerinin koruma-kullanma dengesi içerisinde ele alınması gerektiğinden tescil kararına ilişkin dava açtı. Dosyayı inceleyen Muğla 2. İdare Mahkemesi iptal edilmesi yönünde karar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karara itiraz etti ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Kararla Alavara Koyu’nun bulunduğu bölgede çevre tahribatının ve ekolojik dengenin bozulması engellenmiş oldu.

Kararı yorumlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Ülkemizin her karış toprağı gibi Muğlamızı korumak için de yasaların bize verdiği yetkileri sonuna kadar kullanıyoruz. Eşsiz güzellikleri olan ve dünyanın göz bebekleri arasında yer alan şehrimizin mimarisini, doğasını ve çevresini korumak için hizmet ederken, diğer yandan da farklı alanlardaki mücadelemiz sürecek. Bugüne kadar doğal güzelliklerimizi yıpratacak, yok edecek her türlü planın ve statü değişikliğinin karşısında olduk. Onlarca dava açtık, kazandık ve hukuki sürecin devam ettiği birçok çevre davası da devam ediyor. Biz emanet aldığımız bu şehri daha da geliştirerek gelecek nesillere aktarmak ve herkesin hayalini süsleyen bu şehri korumakta kararlıyız” dedi.