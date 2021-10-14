Gürün: En güzel yatırım insana yapılandır
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde hizmete sunulan “Sen de Gel Down Kafe”nin açılışı yapıldı.
Muğla’da engelli ve down sendromlu bireylerin çalıştığı ilk kafe olan “Sen de Gel Down Cafe” hizmete açıldı. Fethiye'de hizmet vermeye başlayan kafenin açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eski mileltvekilleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açılış töreninde söz alan down sendromlu Deha Derin’in annesi Ayşe Derin, “Böyle anlamlı bir cafenin açılmasından çok mutluyum. Fethiye’mize ve Muğla’mıza böyle bir kafe kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkür ederim dedi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Böyle anlamlı bir kafenin açılmasından çok mutluyum. Fethiye’mize ve Muğla’mıza böyle bir kafe kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Omsan Gürün’e teşekkür ederim” dedi.
Down kafenin çok önemli bir proje olduğunu belirten Başkan Gürün, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi. Gürün, “Down kafe ancak önünde “sende gel” var. Bunu herkesi down kafeye davet etmek için koyduk. Birlikte olalım diyoruz. Biz büyükşehir belediyesi olarak özel bireylerimizin, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Biz bir aileysek sadece yol, altyapı değil, aile fertlerinin ne problemi varsa onun çözümüne yönelik projeler üretmemiz gerekiyor. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın bu şehirde rahat yaşamaları kendilerini eksik hissetmemeleri bizim için çok önemli ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz birlikte aile birlikte Muğlayız” dedi.
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