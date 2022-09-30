Güvenlik görevlisine çalıştığı banka önünde silahlı saldırı
Adıyaman'da, güvenlik görevlisi Ayhan Dağ (38), görev yaptığı banka önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Dağ ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, yanına yaklaşan kimliği öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan yanındaki tabancayla 6 el ateş açarak kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar güvenlik görevlisi Ayhan Dağ ile yoldan geçen Gülseren Cilt'e isabet etti.
Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Dağ ve Cilt'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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