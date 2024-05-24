Güvenlik korucusu cinayetinde yeni gelişme: Biri amcası, 2 şüpheli tutuklandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kayıp olarak aranırken amcasının evinde silahla vurulmuş cesedi bulunan güvenlik korucusu Engin Aslan’ın (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden amcası Abdurrahim Aslan (51) ve Metin Aslan tutuklandı.
Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde, 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan güvenlik korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin 19 Mayıs’ta Aslan’ın amcası Abdurrahim Aslan’a ait çiftlikteki evinde yaptığı aramada, Engin Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan’ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Engin Aslan’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında amcası Abdurrahim Aslan ile Metin Aslan, E.A., N.D., A.K., B.B., A.A. ve D.G.A.’yı gözaltına aldı.
İKİ TUTUKLAMA
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Abdurrahim Aslan ve Metin Aslan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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