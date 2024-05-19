Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:25
Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi’nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.


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