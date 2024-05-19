Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi’nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- En düşman 4 burç
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Başkan sahaya girip hakemin üstüne yürümeye kalktı...
- ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
- Dolar mı, mevduat mı?
- Alex de Souza yeniden Süper Lig'de
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Memleket Partisi genel merkezi kapattı