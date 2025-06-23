'Güzel İzmir'in sinyali, Gazze açıklarında kesildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Güzel İzmir' adı verildi.

DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı.





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Geçen sürede 'Güzel İzmir', 4 bin kilometre yol katederek Gazze açıklarına ulaştı.

Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 25 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi. Nisan ayında sinyali kesilen Güzel İzmir'den 2 aydan bu yana haber alınamıyor.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Güzel İzmir'in cihazı yaklaşık 16 aydır aktif şekilde veri iletiyordu, bu oldukça iyi bir performans. Fakat artık cihazdan sinyal alamıyoruz. Bunun ilk nedeni, cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali. İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş" dedi.