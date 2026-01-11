Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güzellik merkezi sahibinin milyonluk vurgunu: Yurtdışına kaçtı, bir kişi intihar etti!

Güzellik merkezi sahibinin milyonluk vurgunu: Yurtdışına kaçtı, bir kişi intihar etti!

11.01.2026 09:54:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Güzellik merkezi sahibinin milyonluk vurgunu: Yurtdışına kaçtı, bir kişi intihar etti!

Adana'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini milyonlarca lira dolandırıp, yurt dışına kaçtığı ve bu kişilerden birinin intiharına yol açtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi S.Ç., Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı.

Adana'da 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.'nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurtdışına kaçtığı iddia edildi.

Image

S.Ç.’nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

Image

FEDERASYON BAŞKANININ EŞİ İNTİHAR ETTİ

S.Ç.’nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin intihar etti. Mağdurlar, S.Ç.'nin yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Image

AFRİKA'DA GÜZELLİK MERKEZİ AÇTI

S.Ç., bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. S.Ç.'nin lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Müşterileriyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşan S.Ç. tepkilere neden oldu.

İlgili Konular: #Adana #Güzellik uzmanı