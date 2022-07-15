Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi yeni sezona hazır
Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi’nde, sezonun sonlanmasıyla geniş kapsamlı bir yenileme yapıldı. Sergi, tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapan kültür merkezi, yeni tasarımıyla sanatseverleri Nazım Hikmet’in fotoğrafları ve şiirleriyle karşılayacak.
Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi’nde, sezonun sonlanmasıyla birlikte geniş kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldı. Tiyatro salonu, sanat galerisi ve sergi salonu ile derslikleri yenilenen merkez yeni sezona şimdiden hazırlandı. Güzelyalı Parkı’nın yanında yer alan ve Konak’ın prestij sergileri, ulusal ve uluslararası tiyatro gösterileri ve konserlere ev sahipliği yapan merkez, adına yakışır bir görünüm kazandı.
MÜZE GİBİ KÜLTÜR MERKEZİ
Kültür merkezine gelenler, giriş kapısı ve holden itibaren her adımda Mavi Gözlü Dev’in fotoğraf ve şiirleriyle karşılanıyor. Duvarlarda yer alan tarihi fotoğraflarda Nazım Hikmet’in vatan sevgisi ve özlemi, aşkları, hem fotoğraflar hem de şiirlerle adeta bir zaman tüneli yaratıyor. Fuayenin yanı sıra katlar arasında kalan merdivenler ile koridorların duvarları da Nazım şiir ve fotoğraflarıyla kaplanan merkez, sanatseverlere Nazım Hikmet müzesindeymiş hissi yaşatıyor. Merkezde yer alan şiirler arasında büyük ustanın eşsiz eseri Kuvayi Milliye Destanı’ndan dizeler de yer alıyor.
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