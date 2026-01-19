Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 57 yaşındaki Sefa Akdeniz, evinde ölü bulundu.



Olay, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Kabristan Caddesinde bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, Alaplı Çağlayan Camisinde tuvalet görevlisi olarak çalışan 57 yaşındaki Sefa Akdeniz, işe gelmeyince 112 acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.



İhbar üzerine hareket geçen ekipler, çilingir yardımı ile girdikleri evde Akdeniz’i oturma odasında hareketsiz bir halde yatarken buldu. Vücudunda darp izi bulunmayan Akdeniz’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Zonguldak Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.