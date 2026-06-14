Haberal’dan fırıncılığa ‘geleneksel’ dokunuş

Eğitim ve sağlık alanındaki uluslararası başarılarıyla tanınan dünyaca ünlü bilim insanı Haberal, baba mesleği olan fırıncılık geleneğini üniversite bünyesine taşıdı. Haberal, Rize'nin Pazar ilçesine özgü "Pazar Simidi", odun ateşinde pişirilen pide çeşitleri ve Karadeniz bölgesinde geleneksel yöntemlerle yapılan mısır ekmeğinin üretimini Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştiriyor.

ÜRETİM ÇEŞİTLENDİ

Üniversite bünyesinde daha önce Pazar Simidi ve ramazan pidesi üretimine öncülük eden Haberal, son olarak "peleki" adı verilen oyulmuş taş üzerinde pişirilen mısır ekmeğini de üretim sürecine dahil etti. Karadeniz yöresinde kullanılan peleki, geçmişte fırın bulunmayan dönemlerde açık ateşte ekmek pişirmek amacıyla kullanılan özel yapım oyulmuş taş olarak biliniyor.

KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Haberal, bu projeyle sadece bir bilim insanı olmadığını, aynı zamanda kültürel değerlerin korunmasına ve yaygınlaştırılmasına ne kadar önem verdiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Başkent Üniversitesi yetkilileri, söz konusu çalışmalarla geleneksel üretim yöntemlerinin yaşatılmasının ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını belirtti.