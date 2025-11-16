Hakim ve savcı başına düşen dosya sayısı artıyor, hükümlü başına düşen alan daralıyor, davalar aylarca sürüyor: Adalete ulaşmak zor

TBMM’ye sunulan ve önümüzdeki günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan Adalet Bakanlığı 2026 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 21.41. Geçen yıl 19.79’du. 100 bin kişiye düşen savcı sayısı ise 10.05. Geçen yıl 9.08’di. Ceza davalarının ortalama görülme süresinin bu yıl için 208 gün olması bekleniyor. Hukuk davalarının ortalama görülme süresi de 216 gün. İdari davaların ortalama görülme süresi ise 157 gün.

DOSYA ARTIYOR

Hakim başına düşen dosya sayısı geçen yıl 875’ti. Bu yıl 825’e düşürülmesi planlanıyordu. Ancak olmadı. Yıl sonu itibariyle gerçekleşmenin geçen yılın da üzerine çıkarak hakim başına 923 dosya olması bekleniyor. Gelecek yıl için ise hedef hakim başına 820 dosya. Savcı başına düşen dosya sayısı da geçen yıl bin 703’tü. Bu yıl bin 660’a düşürülmesi planlanıyordu. Ancak yıl sonu itibariyle gerçekleşmenin geçen yılın da üzerine çıkarak bin 714 dosya olması bekleniyor. Gelecek yıl için ise hedef bin 630 dosya.

119 HAKİM, SAVCI

Yenin atanan hakim ve savcı sayısı geçen yıl bin 195’ti. Bu yıl sonu itibariyle bin 371 olması bekleniyor. Gelecek yıl için 119 hakim ve savcı atanması öngörülüyor.

ALAN DARALIYOR

Hükümlü başına düşen alan geçen yıl 24.07 metrekareydi. Bu yıl için 23.64 metrekare olarak planlama yapıldı. Ancak yıl sonu itibariyle hükümlü başına düşen alan miktarının geçen yılın da altına inerek 18.97 metrekareye düşmesi bekleniyor. Gelecek yıllarda hükümlü başına alanın 23.64 metrekareye çıkarılması hedefleniyor. Diğer yandan verilerde, hükümlü ve tutuklu başına düşen personel sayısı 0.17 olarak yer aldı.

ARA ‘BULUNAMADI’!

Verilere göre, arabuluculuk için başvurulan dosya sayısı geçen yıl 1.7 milyondu. Bu yıl 1.8 milyon olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl da 1.9 milyona çıkması öngörülüyor. Arabulucuk için başvurulan ve olumlu sonuçlanan dosya sayısının ise bu yıl 1.1 milyon olması planlanıyordu. Ancak gerçekleşmenin 881 bin 139’da kalması bekleniyor. Arabuluculuk için başvurularak olumsuz sonuçlanan dosya sayısı geçen yıl 530 bin 370’ti. Bu yıl beklenti 546 bin 794 dosyasının olumsuz sonuçlanması yönündeydi.

Ancak gerçekleşmenin beklentinin üzerine çıkarak yıl sonu itibariyle 750 bin 599 olması öngörülüyor. Uzlaştırma için başvurulan dosya sayısının bu yıl 600 bin olması bekleniyor. Uzlaştırma için başvurup olumlu sonuçlanan dosya sayısının 240 bin olması öngörülüyor. Uzlaştırmada, olumsuz sonuçlanan dosya sayısında ise beklenti 44 bin 500 dosyaydı. Ancak gerçekleşmenin 45 bin dosya olması bekleniyor.