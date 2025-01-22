Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Peki, Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar artmaya başladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları, geçtiğimiz yıl 23 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların benzer şekilde ocak ayının son günlerinde duyurulması öngörülüyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- İhtiyaç kredisi faizleri düştü!
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!