Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:14

Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar artmaya başladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları, geçtiğimiz yıl 23 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların benzer şekilde ocak ayının son günlerinde duyurulması öngörülüyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.