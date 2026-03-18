Hakkari'de bayram alışverişi yurttaşın cebini yaktı: 'İhtiyaçları almak istiyorum ama çok pahalı'

Yüksekova çarşı merkezinde bayram yoğunluğu sınırlı kaldı. Maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıdığını bildiren esnaf, satışların önceki yıllara göre düştüğünü belirtti. Vatandaşlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle alışverişlerini gramla yapmak zorunda kaldıklarını, geçmişe göre çok daha az ürün alabildiklerini ifade etti. Hamdiye Gürle isimli yurttaş, "İstediğim şekerleri alamıyorum. Her şey çok pahalı. Biz böyle hep konuşuyoruz ama derdimizi dinleyen kimse yok. Bayram için ben de her şeyi almak istiyordum. Evin ihtiyaçlarını almak istiyorum ama hangi reyonuna gitsen çok pahalı" dedi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Yüksekova'nın çarşısında bayram hareketliliği sınırlı kaldı. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan rengârenk şekerler tezgâhlardaki yerini alırken, artan fiyatlar satıcıyı da alıcıyı da zorladı.

Alışverişe çıkan Hamdiye Gürle, yaptığı açıklamada bayram hazırlıkları için çarşıya çıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şekerlere bakacağız. Dolaşıyoruz ama fiyatlar çok yüksek, alamıyoruz. Eskiden 5-6 kilo alabiliyorduk. Şimdi gelip 1 kilo almaya güceniyorum yani. Pahalıdır. İstediğim şekerleri alamıyorum. Her şey çok pahalı. Biz böyle hep konuşuyoruz ama derdimizi dinleyen kimse yok. Bayram için ben de her şeyi almak istiyordum. Evin ihtiyaçlarını almak istiyorum ama hangi reyonuna gitsen çok pahalı. Fiyatlar yüksek. Yani eski bayramlar, eski neşe, eski mutluluk, eski güzel bayramlar... Şimdiki bayramlar aynı değil. Arada çok fark var."

"TOPLUMUMUZ ALMA ZORLUĞU YAŞIYOR"

Bir alışveriş merkezinda müdürlük yapan Engin Aka ise şunları söyledi:

"Geçen senelere göre yoğunluk çok yok ama yine halkımız bayram telaşına girmiş bulunmakta. Her sene artmakla beraber bu sene de yine artışta. Halk da bu konuda zaten mağduriyet yaşıyor. Fiyatlar konusunda her zaman şikayet alıyoruz. Her gün zam yiyoruz. Zamları yansıtınca problem biz marketlerde oluyor. Önceden torba torba alınan ürünler şu an gramaj bazlı alınıyor. Yani iyice, gittikçe küçültüyorlar. Yoğunluk şu an yok. Sadece bir market gezen, fiyatları kontrol eden, daha çok kendi cebine göre bakacak; ekonomik durum neredeyse, ekonomik alım gücü neredeyse ona yönelmeye çalışıyor. Geçen bayramlara oranla baktığımızda şu anki satışlar epey düşmüş. Çünkü toplumumuz da alma zorluğu yaşıyor. Alamıyor. Ekonomik zorluk var. Zaten senede iki bayramımız var. Bu iki bayramda da halkımız epey zorluklar çekiyor. Geçen bayramlara göre daha fazla zam yapıldı. Eskiden hane başı 10 kilo alan var, 15 kilo alan var. Ama şu an gelip yarım kilo, 200 gram; sadece bayram şekeri değil, tüm gıdalarda bu böyle."

"KİMSE İSTEDİĞİ GİBİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR"

İlçe sakini Aziz Eraslan da şöyle konuştu:

"Bayram şekeri aldık ama fiyatlar zaten uçuk. Kimse istediği gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Aldığımız bu kadar malzeme var, gösterebilirsiniz yani. Nereden baksanız 7-8 bin lira gibi bir masraf çıkacak. Yani devletimizin şu anda ekonomisini bilmiyorum ne durumda ama gerçekten bizi çok etkiliyor. Bizi çok zorluyor. Çocuğumuza istediğimiz gibi giyimler alamıyoruz, kıyafet alamıyoruz. Geçen seneye göre kıyaslarsak tabii şimdi daha da yüksek. Yani gerçekten ceplerimizi zorluyor. İran savaşı da oldu, gümrük kapalı. Bu ekonomik olarak bizi daha da çok sıkıştırdı."

Mustafa Yalçın da, "Geçen sene bu sene farkı yüzde 40, yüzde 30 var. Bu civarda var ama alıyoruz yine, mecbursun. Ailemiz kalabalık. 21 kilo şeker aldım. Lokum, bisküvi, çocuklar için giyinme de var, yiyecek de var. Tek bir şey değil. 30 bin masrafım var" şeklinde konuştu.

Cabbar Diri ise, "Bayağı pahalı. Çok pahalı bu sene. Mecbur alacağız. 2-5 kilo arası alacağız. Eskiden 5-6 kilo alıyorduk, 10 kilo alıyorduk. Şu an ancak 5 kilo veya 4 kilo alabiliyoruz. Fiyatlar bu sene çok yüksek" ifadelerini kullandı.