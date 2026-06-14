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Hakkari'de uzman çavuş dehşet saçtı: Kayınpederinin evini bastı, 4 kişiyi öldürdü!

Hakkari'de uzman çavuş dehşet saçtı: Kayınpederinin evini bastı, 4 kişiyi öldürdü!

14.06.2026 11:03:00
Güncellenme:
İHA
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Hakkari'de uzman çavuş dehşet saçtı: Kayınpederinin evini bastı, 4 kişiyi öldürdü!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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