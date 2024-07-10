Hakkâri’de tarihi köprüyü yıktılar

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde tarihi Altınsu (Şapatan) Köprüsü, yeni köprü yapılacağı gerekçesiyle önceki akşam yıkıldı. İlgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle tahrip olan taş kemerli köprü yıllarca restore edilmeyi bekledi. 1800’lü yıllarda yapılan, 6 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğundaki köprü 2015 yılında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmişti.