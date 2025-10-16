Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 15:35:00
Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Korkmaz, karar sonrası sosyal medya hesabından seslendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Başsavcılık, 7 kişi hakkındaki soruşturmanın Ufuk Turizm A.Ş’nin mali zafiyetinden yararlanılarak borçlandırıldığı, bu borç üzerinden faizle kazanç sağlandığı ve şirketin Bodrum Torba’daki “The Plaza Bodrum” (eski Jumeirah, Paramount, Be Premium) otelinin üst hakkının yasa dışı biçimde devralındığı iddiasıyla yürütüldüğünü açıkladı.

"BEKLEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM"

Karar sonrası, "Arayan Soran mesaj atan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum" diyen Sezgin Baran Korkmaz, X hesabından şunları yazdı:

"Kıymetli dostlarım altı yıl önceki bir gayrimenkul satın alımı ile alakalı bir soruşturma , bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde tüm Yarın kamuyla paylaşacağımdan şüpheniz olmasın sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum.."

Korkmaz, peş peşe yaptığı paylaşımlarda ise şunları ekledi:

"Medyanın sizi algılar üzerine manipüle etmesine müsaade etmeyin.

At izi ti izine karışmış durumda, kimin kimi operasyon çekmeye çalıştığını anlamaya çalışıyorum."

