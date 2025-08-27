Hâlâ deprem yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman’da velilere bir yük daha çıkardılar: Esnaf istedi, logolu giysiler kaldı iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Türkiye genelinde öğrencilerin logosuz, amblemsiz ve düz kıyafetlerle okula gitmesi gerektiği açıkça düzenlenip bu doğrultuda okullara defalarca resmi yazı gönderildi. Kıyafetlerin üzerinde herhangi bir çizgi dahi bulunmaması gerektiği özellikle belirtildi. Bakan Yusuf Tekin de durumu teyit etti. Ancak söz konusu karara karşın depremde büyük yara alan ve ekonomik krizi daha derinden yaşayan Adıyaman’da bu kurala uyulmadığı ortaya çıktı.

Kentteki ilk ve orta dereceli okullarda bakanlık kararına karşın logolu kıyafetlerin kullanılmaya devam edeceği öğrenildi. Konuyu il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve ildeki eğitimcilere de sorarak doğrulattık.

İddiaya göre Adıyaman’da iktidara yakın bir grup esnaf, yanlarına AKP’li yöneticileri de alarak bakanlığın kararının uygulanmaması ve logolu kıyafetlerin kullanılmaya devam edilmesi konusunda il milli eğitim müdürlüğüne baskı kurdu. Görüşmelerde bakanla olan fotoğraflar gösterilip yakınlıklarını öne sürerek söz konusu kararın uygulanmaması istendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri “size baskı yapıldı mı” sorumuzu ise yanıtsız bıraktı.

ÖZÇAĞDAŞ: YENİ MASRAF

Cumhuriyet’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “13 yıl önce altyapısı oluşturulmadan, getireceği olumsuzluklar araştırılmadan serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir. Çocuklarımızın geleceğini etkileyen kararlar eğitim bilimciler tarafından alınmalıdır. Okullarda pedagojik açıdan verimliliğin artması, çocuklarımızın kıyafetleri ile eşitlenmesi elbette uygun olacaktır. Bu durum aileler üzerinde yeni bir masraf kalemi oluşturmuştur” dedi.

Adıyaman’daki iddialar hakkında açıklama beklediklerini belirten Özçağdaş, “Adıyaman’da il milli eğitim müdürlüğü nasıl diğer illerden farklı bir uygulama yapabilir? Bazı siyasetçiler ve özel kıyafet firmaları bu konuda bakanlığa baskı yapmış mıdır? Firmaların okulları dolaşarak kendi logolu ve amblemli kıyafetlerini tanıtmaya ve yüksek fiyatlarla satışa sunmaya başladığı doğru mudur?” diye sordu.

Özçağdaş, “Hukuksuz bir uygulama ve zorlama kabul edilemez. Eğer herhangi bir okulda veliler logolu forma almaya zorlanıyorsa, bununla ilgili baskı görüyorsa sorumlular derhal cezalandırılmalıdır. Bakanlığın işi yandaşlarına rant sağlamak, onlara ayrıcalıklar tanımak değil, tüm çocuklarımızın nitelikli, eşit ve parasız eğitime erişim hakkını garanti altına almaktır” ifadelerini kullandı.