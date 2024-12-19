Hala-yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: İntihar girişimi sandılar

Bartın’da kavga eden hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı. Görenlerin intihar girişimi zannettiği olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hala-yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: İntihar girişimi sandılar
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İHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:10

Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti.

Mahalleye çok sayıda polis ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti.

Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı belirlendi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.


Etiketler: #kavga #Bartın

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