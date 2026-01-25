Haldun Dormen'e veda... Usta sanatçı İzzet Günay, cenazede fenalaştı!

21 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitiren Haldun Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda ilk anma töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

USTA SANATÇI, CENAZE NAMAZI SIRASINDA FENALAŞTI

Anma programının ardından Dormen’in naaşı, öğle namazını müteakip cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii’ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde, Dormen’in yakın dostu İzzet Günay aniden fenalaştı.

Günay’ın yardımına ilk olarak çevrede bulunanlar ve Gülben Ergen koştu. Camide hazır bekleyen ambulansa alınan Günay’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Usta sanatçı, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

İzzet Günay’ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.