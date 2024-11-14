Halı saha turnuvasında maç sonu ortalık karıştı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:42

Esenyurt Kıraç'ta bulunan bir halısahada meydana geldi. Turnuvanın çeyrek final maçının bitiminde ortalık karıştı. Yenilen takımın yedek oyuncuları sahaya girip hakemin üzerine yürüdü, darp etmeye çalıştı. Bu sırada bu duruma tepki gösteren rakip takımın oyuncuları, sahaya giren kişilere laf atınca kavga büyüdü. Halı saha bir anda ortalık karıştı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga halı sahanın kamerasına saniye saniye yansıdı.