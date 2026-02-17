Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halı sahada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti

17.02.2026 10:52:00
İHA
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Alaşehir ilçesinde meydana geldi.

İlçede 22 yıldır öğretmenlik yapan, evli ve 3 çocuk babası Vedat Sarıçam, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Sarıçam, ambulansla özel Sarıkız Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sarıçam’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

