Halil Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8’e yükseldi

18 Şubat 2022 Cuma, 13:11

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, KKTC’nin Girne kentinde 8 Şubat gecesi evine giderken düzenlenen pusuda şoförüyle birlikte öldürülmüştü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün içerisinde düzenlenen iki operasyonda yakalanan Celal B. ve Metin S., ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Metin S. ve Celal B.’nin de yakalanmasıyla birlikte İstanbul’da gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Kamuoyunda Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütünün önemli isimlerinden Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında olduğu toplam 8 şüphelinin önümüzdeki günlerde savcılığa çıkarılmaları bekleniyor.