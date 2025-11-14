Halil Falyalı dosyasında kritik gelişme: Cemil Önal suikastının kilit ismi Bayram Bozkurt yakalandı

Geçmişte İlhan Cihaner hakkında gizli tanıklık yapan, sonra yurtdışına kaçan ve Halil Falyalı hakkında bilgiler veren Cemil Önal'ın Hollanda'da öldürüldüğü sırada yanında bulunan FETÖ firarisi Bayram Bozkurt, Almanya'da gözaltına alındı.

Cemil Önal’ın Hollanda’da uğradığı silahlı saldırıda aylar sonra kritik bir gelişme yaşandı. Suikast anında Önal’la birlikte olan ve hayatta kalan tek isim, eski savcı Bayram Bozkurt Almanya’da yakalandı. Hollanda yetkilileri Bozkurt’un iadesi için işlem başlattı.

Olay 1 Mayıs’ta Rijswijk kentinde gerçekleşmişti. Suikast sırasında Önal’la aynı masada oturan Bozkurt, saldırıdan sağ çıkan tek kişi olarak dikkat çekiyordu.

Almanya’nın Bergheim kentinde gözaltına alınan eski savcı, Hollanda ağır suç birimi TGO tarafından aranıyordu. Bozkurt daha önce basına verdiği röportajda “Kriptonun kriptosuyum” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA TÜRKİYE-HOLLANDA-ALMANYA ÜÇGENİNE YAYILDI

Hollanda makamları artık sadece saldırı anını değil, Bozkurt’un tüm geçmişini mercek altına aldı. Eski savcının Türkiye’deki bağlantıları, mafya çevreleriyle ilişkileri ve Avrupa’ya uzanan yasadışı yapılardaki rolü soruşturuluyor. Yetkililer Bozkurt’un suikasttan önceki ve sonraki temaslarını inceliyor.

Soruşturma Türkiye, Hollanda ve Almanya üçgeninde genişletiliyor. Bozkurt’un ifadesi, uluslararası para akışını ve korunan isimleri açığa çıkarabilir. Yetkililer eski savcının beyanlarının suikastın içeriden kırılan halkalarını ortaya koyacağını değerlendiriyor.

ÖNAL’IN MAFYA YAPILANMALARIYLA İLGİLİ KRİTİK BİLGİLERİ VARDI

Cemil Önal, Türkiye-Kıbrıs ve birçok ülkeyle bağlantılı mafya yapılanmalarına dair önemli bilgilere sahipti. Kumar ve bahis trafiğine ilişkin kritik veriler elinde bulunuyordu. Bu nedenle susturulduğu değerlendiriliyor.

Bozkurt’un tutuklanması dosyayı yeni bir aşamaya taşıdı. Eski savcının ifadesi, Avrupa’ya uzanan Türkiye merkezli suç ağlarını, mafya bağlantılarını ve para trafiğini aydınlatabilir.

YETKİLİLER BOZKURT’UN İFADESİNDEN KRİTİK BİLGİLER BEKLİYOR

Hollanda TGO, Bozkurt’un ifadesinden önemli açılımlar bekliyor. Eski savcının suikastteki rolü ve saldırı sonrası hareketleri soruşturmanın odağında. Bozkurt’un Almanya’dan Hollanda’ya iadesi için yasal süreç devam ediyor.

Yetkililer Bozkurt’un beyanlarının uluslararası para akışını ve korunan isimleri ortaya çıkarabileceğini düşünüyor. Suikastın arka planındaki mafya bağlantıları ve Avrupa’daki yasadışı yapılar araştırılıyor. Soruşturma genişledikçe yeni detaylar ortaya çıkması bekleniyor.