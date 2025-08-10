Eski Sağlık Bakanı Halil Şavgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Halil Şıvgın kimdir? Halil Şıvgın kaç yaşında, nereli? Halil Şıvgın neden öldü?

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

Halil Şıvgın 13 Mayıs 1950 yılında, Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gençlik yıllarında bir grup arkadaşıyla beraber Genç Ülkücüler Teşkilatı'nı kurdu. Serbest avukatlık yaptı, ticaretle uğraştı ve Anavatan Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

HALİL ŞIVGIN'IN KARİYERİ VE HAYATI

Şılgın, Uzun süre Turgut Özal'ın partideki yardımcısı olarak görev aldı. TBMM AET komisyon üyeliği, Türk-Çin Dostluk Grubu Başkanlığı, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. 20 Mayıs 1983-1 Aralık 1992'ye kadar partinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. Bu tarihte bir grup arkadaşıyla, Turgut Özal'ı desteklemek amacıyla kurucusu olduğu Anavatan Partisi'nden ayrıldı.

Parlamento Üyeliği görevine bir süre bağımsız olarak devam etti. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Bu partinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 24 Aralık 1995 seçimleri öncesi partinin seçim stratejisi ve politik değerlendirmeler konusunda görüş farklılığı doğmuş olması nedeniyle bu partiden ayrıldı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi.

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş ve ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri durdurmuştur. Bu süreçte siyasi parti liderleri ve birçok siyasetçi gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş, darbenin hemen ardından ilk etapta gözaltına alınamamış ve bir süre bulunamamıştır.

HALİL ŞIVGIN NEDEN ÖLDÜ?

Eski Sağlık Bakanı Halil Şavgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.