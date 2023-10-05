"Halk düşmanları" bu kez Kuşadası yazısına saldırdı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:54

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:54

Aydın’da Kuşadası Belediyesi’nin, kentin dört bir yanında sürdürdüğü hizmet seferberliği, kötü niyetli kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Botanik Park’a yaptığı seyir teraslarının çitlerini kıran, Özer Türk Stadı’nın da yenilenen çim zeminine zarar veren ve yeni hizmet binasının bahçesinde bulunan led ekranın kablolarını keserek çalan vandallar, şimdi de kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla Kesedağı yamacına yerleştirilen ışıklı ‘Kuşadası’ tabelasının aydınlatma sistemine zarar verdi. Geçtiğimiz gün saat 18:00 sıralarında meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimliği belirsiz bir kişi, tabelanın ışıklarına elektrik akışı sağlayan kabloları yanında getirdiği bıçakla kestikten sonra kayıplara karıştı.

Son günlerde Kuşadası Belediyesi’nin hizmetlerine yönelik saldırıların giderek arttığına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kamunun kaynaklarını kullanarak kentimizde yürüttüğümüz çalışmalara zarar vermek isteyen vandallarla daha önce de karşılaştık. Bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu hizmetleri Kuşadalılar için yapıyoruz. Aslında zarar verilen Kuşadası halkının malıdır. Açıkça halk düşmanlığı yapan sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması hususunda takipçi olmayı sürdüreceğiz” dedi.