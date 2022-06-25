Halk Ozanı Pir Sultan Abdal Sivas’ta anılıyor

Halk Ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlenen etkinlikle anılacak.

Mehmet Menekşe
25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00
Halk Ozanı Pir Sultan Abdal Sivas’ta anılıyor
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25-26 Haziran’da bu yıl 33’üncüsü yapılacak etkinlik, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başlayacak.

Hüseyin Turan, Yılmaz Çelik, Kutsal Evcimen, Sinan Güngör, Fulya Koç ile birlikte birçok sanatçı türkü ve deyişleriyle anama etkinliğine katılacak.

Dönülecek semahın ardından düzenlenecek panele Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Eğitim ve Kültür Vakfı kurucusu ve yazar Murtaza Demir, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan ve Vedat Kara konuşmacı olarak katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Çankaya Belediyesi’nin katkı sunacağı etkinlik iki gün sürecek.


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