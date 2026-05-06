Hantavirüs dehşeti yaşanan gemide Türk YouTuber da varmış! Ruhi Çenet yaşadıklarını anlattı: 'Ucuz kurtuldum'

Sıra dışı belgeselleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet, Atlas Okyanusu’nun ortasında patlak veren ve dünya basınında geniş yankı bulan Hantavirüs salgınının tam merkezinde olduğunu açıkladı. Arjantin’den Cabo Verde’ye giden ve içinde 23 ülkeden 150’den fazla yolcunun bulunduğu MV Hondius isimli gemide 24 gün geçiren Çenet, yaşadıklarını "Aklım hâlâ orada" diyerek özetledi.

"DURUM ZANNETTİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KÖTÜYMÜŞ"

4 Nisan’da "Dünyanın ulaşılması en zor noktasına gidiyorum" diyerek yola çıkan Çenet, yolculuk sırasında yaşanan ölümleri başlangıçta okyanus koşullarına bağladıklarını belirtti. Ancak gerçeğin çok daha sarsıcı olduğunu ifade eden ünlü isim, "Yaklaşık bir ay süren yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" sözleriyle süreci anlattı.

ÜÇÜNCÜ ÖLÜMDEN SONRA HANTAVİRÜS TEŞHİSİ

Gemiden 24’üncü günde indiğini belirten Çenet, vefat eden ilk yolcunun ardından eşinin ve bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, ancak o zaman gemide kemirgenlerden bulaşan ve tedavisi olmayan Hantavirüs olduğunun anlaşıldığını söyledi. Geminin tek doktorunun da aynı hastalıkla yaşam mücadelesi verdiğini ekleyen Çenet, gemideki önlemlerin yetersizliğine vurgu yaptı: "Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. İlk günden kan testi istenmeliydi."

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Takipçilerinin yoğun mesajları üzerine sağlık durumu hakkında bilgi veren iki çocuk babası Ruhi Çenet, gerekli kan testlerini yaptırdığını ve şu an durumunun iyi olduğunu belirtti.