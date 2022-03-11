Haritayı paylaştılar: İstanbul'da hafta sonu için kırmızı alarm!

11 Mart 2022 Cuma, 14:11

Meteoroloji ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası etkisini oldukça artıran kar yağışı megakent İstanbul'u esir aldı.

BU GECE İLE PAZAR ARASI SİBİRYA SOĞUKLARI HİSSEDİLECEK

İstanbul'da bu gece ve pazar arası Sibirya soğuklarının derinden hissedileceğini aktaran kaynaklar, şu sıralar Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde kar servisine devam edildiğini aktarıyor.

SİBİRYA RENKLERİ MARMARA'YA DOĞRU TAŞINIYOR

Havaforum'un Twitter hesabından paylaşılan haritada Kutup bölgesi ve Sibirya'daki renklerin İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine doğru hareketi de rahatça görülebiliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI: SAĞANAK KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'daki yoğun kar yağışına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

Uyarıya göre, "İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.