Haritayı paylaştılar: İstanbul'da hafta sonu için kırmızı alarm!
İstanbul gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının etkisi altına girdi. Uzmanlar yağışların önümüzdeki günlerde çok daha etkili olacağını belirtiyor. Meteorolojik haritalarda ise renk kırmızıya döndü.
Meteoroloji ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası etkisini oldukça artıran kar yağışı megakent İstanbul'u esir aldı.
BU GECE İLE PAZAR ARASI SİBİRYA SOĞUKLARI HİSSEDİLECEK
İstanbul'da bu gece ve pazar arası Sibirya soğuklarının derinden hissedileceğini aktaran kaynaklar, şu sıralar Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde kar servisine devam edildiğini aktarıyor.
SİBİRYA RENKLERİ MARMARA'YA DOĞRU TAŞINIYOR
Havaforum'un Twitter hesabından paylaşılan haritada Kutup bölgesi ve Sibirya'daki renklerin İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine doğru hareketi de rahatça görülebiliyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI: SAĞANAK KAR YAĞIŞI GELİYOR
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'daki yoğun kar yağışına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.
Uyarıya göre, "İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İlgili Haberler
- Meteoroloji'den açıklama: Kar yağışı kaç gün sürecek?
- Meteoroloji'den Akdeniz ve Batı Karadeniz'e yönelik uyarı
- Meteoroloji'den Trakya için fırtına uyarısı
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Russian forces regroup near Kyiv after setbacks
- Putin'den 'Ukrayna' açıklaması: Değişimler var
- 'Dön artık kendi üreticine bak'
- Facebook allows Ukraine war posts against Russia
- Artık erkekler de meme kanseri riskine dikkat etmeli!
- İmam, CHP'li vekili AKP'li zannedince...
- Karda ve buzda düşmemenin sırrı 'penguen'de saklı
- TMO'dan ayçiçek yağı açıklaması
- Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi
- Hakem kararına tepki: İstifa edilmelidir