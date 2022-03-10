Meteoroloji'den Trakya için fırtına uyarısı

10 Mart 2022 Perşembe, 15:26

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın akşam saatlerine kadar fırtına etkili olacak.

Bölgede, fırtınanın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer hamleli kısa süreli şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.