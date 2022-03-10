Meteoroloji'den Trakya için fırtına uyarısı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına bekleniyor. Yurttaşların olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın akşam saatlerine kadar fırtına etkili olacak.
Bölgede, fırtınanın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer hamleli kısa süreli şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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