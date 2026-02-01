Hasan Can Kaya'dan açıklama: 'Test sonuçlarının negatif olacağına eminim'

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan ve bugün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi.

Konuşanlar programının sunucusu, komedyen Kaya, sigara bile kullanmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, "Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim" sözleri ile takipçilerini uyardı.

"NEGATİF OLACAĞINA EMİNİM"

Hasan Can Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı.

Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum."