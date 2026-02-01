Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal da aralarında... 'Uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 11 kişi serbest!

Dizi-film sektörü, medya, spor ve iş dünyasına yönelik başlatılan "uyuşturucu soruşturması" devam ediyor.

Son olarak, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

O İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler şunlar oldu:

Hasan Can Kaya

Yusuf Aktaş (Reynmen)

Emirhan Çakal

Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde birçok adrese operasyon düzenlenmiş, içlerinde ünlü isimlerin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Yurt dışında oldukları tespit edilen 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.