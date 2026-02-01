Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 17:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal da aralarında... 'Uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 11 kişi serbest!

Son dakika haberi... Önceki gün, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alınan, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal’ın da bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı.

Dizi-film sektörü, medya, spor ve iş dünyasına yönelik başlatılan "uyuşturucu soruşturması" devam ediyor.

Son olarak, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

O İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler şunlar oldu:

  • Hasan Can Kaya
  • Yusuf Aktaş (Reynmen)
  • Emirhan Çakal
  • Mazlum Aktürk
  • Mert Eren Bülbül
  • Sıla Dündar
  • Döndü Şahin
  • Burak Güngör
  • Ahmet Can Dündar
  • Berkcan Güven
  • Fırat Yayla

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde birçok adrese operasyon düzenlenmiş, içlerinde ünlü isimlerin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Yurt dışında oldukları tespit edilen 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

