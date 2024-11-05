Hasta annesini döverek öldürdü: Savcı mütalaasını açıkladı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:31

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:31

İstanbul Fatih'te, 27 Ocak 2023'te 54 yaşındaki Cavit Uzuncaoğlu'nun, hasta ve bakıma muhtaç 76 yaşındaki annesi Nuriye Uzuncaoğlu'nu darp ederek öldürdüğü iddiasıyla, "üstsoya karşı kasten öldürme" ve "anneye karşı eziyet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması 24 Ekim'de görüldü.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cavit Uzuncaoğlu, bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada sanık avukatı ile Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz da hazır bulundu.

"OLAY GÜNÜ ÇIĞLIK ATTIĞINI DUYDUM"

Sanık Uzuncaoğlu'nun, duruşmada tanık olarak dinlenen komşusu M.A., dairelerinin bitişik olması nedeniyle sesleri çok net duyabildiğini kaydederek, Cavit Uzuncaoğlu'nun sürekli alkol alıp, evde bağırıp çağırdığını, olay günü evde olduğu sırada yan daireden sesler geldiğini, Nuriye Uzuncaoğlu'nun bağırarak çığlık attığını duyduğunu, yaklaşık bir dakika sonra seslerin kesildiğini anlattı.

"ÖLÜMÜN DARP İLE OLDUĞU ATK RAPORUYLA SABİT"

Bakanlık avukatı Hatice Boz, ortada bir darp olayı olduğu için bağrışmalar olduğunun sabit olduğunu, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dikkate alınarak ölümün darp ile gerçekleştiğinin sabit olduğunu, bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, ATK raporuna göre ölümün, darbe sonucu iç ve beyin kanamasına bağlı gerçekleştiğinin tespit edildiğini kaydederek, sanık Uzuncaoğlu hakkında annesini sürekli darp ederek eziyet ettiği gerekçesiyle dava açılmışsa da; sanığın işlediği bir fiil ile farklı suçların oluşmasına sebebiyet verdiği, bu nedenle en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Mütalaada, sanığın ele geçirilemeyen sert bir cisimle annesine vurarak öldürdüğü, bu nedenle, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip, Cavit Uzuncaoğlu'nun da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.